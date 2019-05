Rodrigo Santoro dá beijão em Tatá Werneck e humorista brinca: Tô grávida, mas estou viva

17/05/2019 | 13:09



Uau! Tatá Werneck foi surpreendida com um beijão de Rodrigo Santoro no Lady Night, seu programa no Multishow. Grávida, a apresentadora está gravando a terceira temporada do talk show humorístico e tem compartilhado os bastidores do trabalho nas redes sociais. Ao divulgar o momento do beijo, mostrou bom humor e fez piada com Mel Fronckowiak, esposa do ator, e com Rafael Vitti, seu companheiro.

Da série Tô grávida, mas tô viva. Obrigada pela generosidade, confiança e disponibilidade querido (e talentoso demais) Rodrigo Santoro. Obrigada Mel pela força (pedi autorização antes) e Rafa por estar domingo na hora. E Multishow e Globo porque acho que numa boate não teria essa oportunidade, brincou Tatá.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, Tatá ficou de doce para beijar o galã, que institiu:

- Vim aqui para esse, disse ele.

Depois, ela se ajoelhou e agradeceu pela graça alcançada.

A primeira convidada de Tatá na terceira temporada foi a atriz e cantora Larissa Manoela. No Instagram, Tatá revelou que passou mal antes de entrar no palco e recebeu a ajuda de Larissa. À espera de sua primeira filha, ela deverá terminar os trabalhos em julho. O nascimento da bebê só deve acontecer em outubro deste ano.