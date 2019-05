Piscina de bolinha e gincanas para pets serão oferecidas de graça em São Paulo

17/05/2019 | 13:05



A Vila Butantan promove neste sábado, 18, e domingo, 19, o Vila Pet and Fun, com uma programação integralmente dedicada aos animais de estimação, em especial cães e gatos. O evento ocorre das 11h às 18h, com atrações gratuitas.

Piscina de bolinhas para os animais, distribuição de amostras de ração, labirinto e agility - uma atividade educativa e esportiva que aumenta o companheirismo entre o pet e seu dono - são algumas das atividades.

O Vila Pet também terá caricaturista e fotos imantadas (ímãs) para guardar na memória e na geladeira esse final de semana especial. Pesca de brindes e sorteio de kits estão programados, além de orientação veterinária, com foco no controle de peso dos pets.

Dois shows marcam o final de semana dedicado aos animais: no sábado, Johnny Folk toca das 19h às 22h, e, no domingo, Wagninho se apresenta das 15h às 18h.

O Vila Pet é realizado em parceria com a Royal Canin e a Cobasi. A Vila Butantan é pet-friendly. No local, é possível fazer compras, curtir os restaurantes e as lojas do espaço em companhia dos bichinhos, que contam com bebedouro especial para se refrescarem.

Mensalmente, a Vila abre suas portas para ONGs de adoção de animais e já promoveu diversos eventos para celebrar a amizade entre os cães e seus donos, como o "Encãotro de Carnaval".

Serviço:

Vila Butantan: Rua Agostinho Cantu, 47 (Próximo ao Metrô Butantã - SP)

Horário de funcionamento: domingo, das 11h às 21h; segunda e terça: das 11h às 20h; quarta a sábado: das 11h às 22h.

Mais informações: (11) 3564-8731 contato@vilabutantan.com.br