Nadal arrasa Verdasco e encara Tsitsipas na semifinal

17/05/2019 | 11:56



O espanhol Rafael Nadal voltou a fazer grande exibição no Masters 1000 de Roma. Nesta sexta-feira, após uma dura rodada dupla na quinta, ele não se mostrou abalado fisicamente e atropelou o compatriota Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h38min.

A vitória garantiu o número dois do mundo na semifinal da competição italiana, disputada no saibro. Seu próximo adversário será o grego Stefanos Tsitsipas, justamente o seu algoz no Masters de Madri, na semana passada. O atual número sete do mundo não precisou suar nesta sexta para avançar porque o seu adversário, o suíço Roger Federer, desistiu do duelo em razão de dores musculares na perna direita.

Vindo de dois jogos seguidos na quinta, em razão dos atrasos na programação de quarta, por conta da chuva, Nadal só encontrou dificuldades nos primeiros games do duelo contra o atual 38º. Ele sofreu uma quebra de saque logo no início e precisou buscar a virada, com duas quebras, para vencer o set inicial.

A rápida reviravolta no jogo elevou ainda mais a confiança do favorito, que cresceu no jogo e não deu qualquer chance a Verdasco na segunda parcial. Foram três quebras de saque em sequência, confirmando o chamado "pneu" no placar.

Dono de oito títulos em Roma, Nadal ainda busca o seu primeiro troféu nesta gira de saibro. Ele passou em branco em Montecarlo, Barcelona e Madri. Na capital italiana, ele vai disputar a semifinal pela 11ª vez na carreira.

Do outro lado da chave, o argentino Diego Schwartzman também se garantiu na semifinal. Para tanto, bateu o japonês Kei Nishikori por 6/4 e 6/2. Ele aguarda agora o duelo entre o sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, e o também argentino Juan Martín del Potro. Eles se enfrentam ainda nesta sexta.

DUPLAS - Após superar Nishikori, Schwartzman desistiu da chave de duplas, o que acabou definindo os futuros rivais de Marcelo Melo e Lukasz Kubot. Nesta sexta, ele e o compatriota Guido Pella enfrentariam a parceria formada pelo finlandês Henri Kontinen e pelo australiano John Peers.

Assim, Kontinen e Peers serão os rivais do brasileiro e do polonês na semifinal. Melo e Kubot formam a dupla cabeça de chave número 1 da competição italiana, que é preparatória para Roland Garros.