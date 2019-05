Daniel Craig sofre lesão durante gravação de 'Bond 25'

17/05/2019 | 11:46



O ator Daniel Craig, que volta ao papel de James Bond no filme Bond 25, sofreu outra lesão durante as gravações do longa-metragem, informou o site Page Six nesta quarta-feira, 15. Aos 51 anos, Craig estava filmando uma cena de ação na Jamaica quando lesionou o tornozelo.

Por conta do incidente, a produção do filme atrasou novamente. "Desta vez, ele escorregou em uma doca", disse uma fonte. A pessoa acrescentou que, felizmente, "não é tão sério", e as filmagens só foram adiadas por "um dia ou dois".

Craig já se machucou algumas vezes nas gravações dos filmes 007. Em Casino Royale, ele teve dois dentes quebrados, cortou a ponta de um dedo em Quantum of Solace e machucou o joelho durante Spectre. Bond 25 tem previsão de estreia para 8 de abril de 2020.