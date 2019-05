Obituário - 17 de maio de 2019

Ademir Medici

Valdomiro Arsuffi

(São Bernardo, 27-11-1946 – 21-4-2019)

Os Arsuffi têm uma história ligada ao bairro Ferrazópolis, área outrora dividida em lotes coloniais que formavam a Linha São Bernardo Novo em direção ao Montanhão. A linha foi criada na segunda metade do século 19, e até hoje ali residem descendentes dos Arsuffi pioneiros.

Valdomiro Arsuffi morou no Ferrazópolis até o fim. Filho de Caetano Arsuffi e Ana Zampieri Arsuffi, ele parte aos 72 anos. Deixa a esposa Maria das Graças e os filhos Ana, Vanessa e Paulo. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.



Santo André, segunda-feira, dia 13 de maio

Carmen Cini de Camargo, 85. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Assao Watanabe, 65. Natural de Coroados (SP). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.



Santo André, terça-feira, dia 14 de maio

Almerinda Francisca Procópio, 62. Natural de Palmas do Monte Alto (BA). Residia em São Paulo (SP). Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 15 de maio

Ester Leão Parra, 90. Natural de Catende (PE). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 15. Crematório Vila Alpina.

Norma Crema Possar, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Isaura Trancozo Alcará, 88. Natural de Rio Pardo de Minas (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adelino de Angelis, 88. Natural de Itapuí (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Élcio Naves dos Reis, 75. Natural de Altinópolis (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jozias Muniz de Oliveira, 69. Natural de Mantena (MG). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Vilma Eugênia da Silva, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriano Virgílio de Carvalho Galassi, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Agente de turismo. Dia 15. Jardim da Colina.



Santo André, quinta-feira, dia 16 de maio

José Alves da Silva, 81. Natural de Diamantina (MG). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo, domingo, dia 12 de maio

Severina Francisca da Silva, 90. Natural de Taquaritinga do Norte (PE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12. Vale da Paz.



São Bernardo, segunda-feira, dia 13 de maio

Lídia Salussolia Zara, 94. Natural da Itália. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Sebastião Justino, 93. Natural de Itapira (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Phoenix.

Aparecida Rodrigues Soler Dias, 90. Natural de Fernando Prestes (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Kassem Chafih Abdouni, 80. Natural do Líbano. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério Islâmico, em São Paulo (SP).

Apolinária Soares dos Santos, 80. Natural de Curuto (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Manoel da Cruz Netto, 79. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Marli Moreira Alves, 67. Natural de Fernandes Tourinho (MG). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério do Baeta.

João Targinio, 66. Natural de Sapé (PB). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 14 de maio

José Jacomini, 82. Natural de Ibaiti (PR). Residia no Jardim Brasilândia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Baeta.

Ercio Laurindo, 77. Natural de Porto Ferreira (SP). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Laffitte Arrom, 75. Natural da Espanha. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Yara de Andrade Viana, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 14, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Adília Pereira Lima, 71. Natural de Crato (CE). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Luiz Carlos Mazzilli, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Cleonice de Fátima Fonseca, 62. Natural de Data (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Lia Aparecida Damião Zanini, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 15 de maio

Elmina Vieira Pacheco, 92. Natural de Portugal. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

Luiza Dearo Canno, 84. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Helena, em São Bernardo. Dia 15. Crematório Vila Alpina.

Maria Alves da Silva, 79. Natural de Itapicuru (BA). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério do Morumbi, em São Paulo (SP).



São Caetano

Francesca Gruppuso Sansone, 90. Natural de Balestate, Itália. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 15. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Manoel da Silva Filho, 71. Natural de Rio Largo (AL). Residia no bairro Boa Vista. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Cornélia Persingola Lopes, 70. Natural de Cascavel (PR). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Eliana Nogueira Guedes da Macena, 43. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema

Ghena Uzum Padovan, 88. Natural de Martinópolis (SP). Residia na Vila dos Campeões, em Diadema, Dia 16, em São Bernardo. Vale da Paz.

Moacir Pires de Andrade, 80. Natural de Getulina (SP). Residia em Diadema. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Daniel Ferreira Silva, 23. Natural de Pau dos Ferros (RN). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Balconista. Dia 15, em Santo André. Vale da Paz.



Mauá, terça-feira, dia 14 de maio

Edite Matos dos Santos, 83. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Zilda Maria dos Santos Felix, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Luciana Alves Laranjeira, 27. Natural de Mauá. Residia no Jardim Elizabeth, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 15 de maio

Manoel Quitério da Silva, 69. Natural de Regente Feijó (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Paulo de Sousa Vieira, 64. Natural de Bonito de Santa Fé (BA). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Silvio José Rodrigues, 63. Natural de Mauá. Residia na Vila Correia, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Ivone Silva, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Jacinta do Carmo de Freitas dos Reis, 62. Natural de Paula Cândido (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Alves de Faria, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Nelson da Costa Mello, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Alcidio da Costa Mello, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Marta de Jesus Santos, 60. Natural de Araraquara (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Edmilson Damião Ribeiro, 43. Natural de São Paulo (SP). Residia na Chácara Aparecida, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Henrique Tozzatti, 28. Natural de Mauá. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 16 de maio

Maria Eurides de Sousa Rego, 61. Natural de Nazaré do Piauí (PI). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires

Gerardo Lopez Costoya, 87. Natural da Espanha. Residia no Jardim do Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Mauá. Vale dos Pinheirais.