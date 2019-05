Obituário - 16 de maio de 2019

Ademir Medici

Quinta-feira, 16 de maio de 2019

Santo André

Dalvina Maria Ferreira, 89. Natural de Lassance (MG). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Afonso Roda, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Cava Gomes, 82. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo Silva de Oliveira, 82. Natural de Itapetinga (BA). Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Tiobaldo Miranda Mota, 76. Natural de Tucano (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Ajudante geral, Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Genésio Sebastiani, 71. Natural de Vera Cruz (SP). Residia na Vila Boa Vista, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Juberto Telles de Souza, 66. Natural de Jaguapitã (PR). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Microempreendedor. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.

João Carlos Gomes, 63. Natural de Primeiro de Maio (PR). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Pedreiro. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Natalício Donizete Pereira, 55. Natural de Ribeirão do Pinhal (PR). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Ribeirão do Pinhal (PR).

São Bernardo

Josefa Maria de Oliveira Lima, 97. Natural de Viçosa (AL). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Berta Formitag Olah, 91. Natural do Uruguai. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Phoenix.

Juan Benedicto Pages, 91. Natural da Espanha. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Maria Moreira de Azevedo, 91. Natural de Acopiara (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.

Cirso da Silva, 69. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



São Caetano

Adilson da Silva Gaspar, 79. Natural de São Caetano. Residia na Vila Delmira, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Darci Leite de Melo, 78. Natural Camanducaia (MG). Residia no bairro Santa Maria. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Ramalli Robusti, 78. Natural de Guatapará (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roberto Seif, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mariza de Oliveira Castro, 73. Natural de Tupã (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valfran da Silva, 71. Natural de Maceió (AL). Residia na Vila Carrão, em São Paulo (SP). Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Eduardo Fonseca, 67. Natural de Guariba (SP). Residia em São Caetano. Dia 12. Cemitério Parque Jaraguá, em São Paulo (SP).

Virgilio Antonio, 60. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema

Guilhermina dos Anjos, 97. Natural de Santa Combinha, Portugal. Residia em São Paulo (SP). Dia 12, em São Bernardo. Vale da Paz.

Santana Zilinski, 89. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Inácia das Neves de Moraes, 77. Natural de Jacobina (BA). Residia no Jardim Maria Helena. Dia 13. Cemitério Municipal.

Alcino Evangelista da Silva, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Gilson Santos de Jesus, 47. Natural de Olindina (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Benjamin de Oliveira, 45. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Leopoldina, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Dimas Gonzaga Lopes, 57. Natural de Paula Cândido (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema, Dia 14. Vale da Paz.



Mauá

João Militão da Silva, 86. Natural de Major Isidoro (AL). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Líder de metalurgia. Dia 14, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ribeirão Pires

Nelsonita de Albuquerque Quinalia, 73. Natural de Maragogipe (BA). Residia no bairro Tecelão, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Santo André. Crematório Memorial de Santos (SP).