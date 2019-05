Penalizados pela inércia

Do Diário do Grande ABC



As chuvas de 10 e 11 de março ainda causam transtornos para moradores de Mauá. Se na ocasião eles tiveram perdas de materiais e até de vidas, agora são penalizados pela ineficiência da Prefeitura da cidade. Mais de dois meses se passaram desde a fatídica tromba-d’água e o Executivo mauaense ainda não disponibilizou documento necessário para que eles possam dar início ao processo de saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A retirada dos valores foi liberada pelo governador de São Paulo, João Doria, três dias depois da tragédia. Mas para que fosse efetivada havia a necessidade do envio de série de documentos à Caixa.

Outros municípios da região, também atingidos pela tempestade, demonstraram maior agilidade. São Bernardo providenciou a papelada no dia 8 de abril. Santo André e São Caetano, 9 de abril; Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, desde 15 de abril; e, Diadema, dia 23.

A Prefeitura de Mauá, quando questionada pela equipe de reportagem deste Diário, informou que na terça-feira protocolou a documentação e que agora espera pela análise do banco federal para que possa ocorrer a liberação dos valores. No comunicado oficial, entretanto, não há explicação alguma para o fato de tanta demora no procedimento, já que faltava apenas uma declaração de área afetada.

O fato é que o Paço de Mauá segue claudicante desde maio de 2018, quando o então prefeito Atila Jacomussi foi preso pela Polícia Federal pela primeira vez. Desde então, foi uma sequência de idas e vindas até a cassação do mandato pela Câmara, em abril.

O dinheiro do FGTS, embora limitado a R$ 6.220, poderia auxiliar muita gente a recomeçar a vida, pois dezenas de cidadãos viram tudo o que tinham destruído pela água.

O tempo já foi perdido. As pessoas, como sempre, deram um jeito de superar as adversidades. Mas é inadmissível que tenham seus direitos violados por culpa da inépcia de quem deveria atuar para garantir o bem-estar dos munícipes.