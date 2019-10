TBT: 30 fotos das celebridades com a hashtag

Beatriz Ceschim



31/10/2019 | 16:18

Uma das maiores dúvidas dos leitores do 33Giga é o que significa #tbt. A sigla é uma abreviação de ThrowBack Thursday, o que significa quinta-feira do regresso. Logo, todas as quintas-feiras, os internautas podem utilizar a hashtag para postar fotos antigas, que mostrem um sentimento nostálgico e de saudade.

A sigla surgiu no Twitter em 2012. Depois disso, os usuários começaram a postar fotos nas redes sociais, que remetem à lembranças de suas vidas. Após a hashtag entrar em alta, uma outra foi criada a #fbf. Chamada de Flashback Friday, tem o mesmo objetivo da #tbt, que é uma data para as pessoas postarem fotos antigas de memórias passadas. A única diferença entre as duas tags é o dia em que são postadas, a Throwback Thursday é utilizada na quinta-feira. A Flashback Friday, na sexta-feira.

Agora que você já conhece um pouco mais sobre a sigla, se liga nesse álbum com fotos postadas por famosos com a #tbt:



























































< >