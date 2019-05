Jonathan Couto paga mil reais de pensão para a filha pela primeira vez e Leticia Almeida pede revisão do valor

17/05/2019 | 11:10



O caso da pensão que Jonathan Couto precisa pagar a sua filha Maria Madalena - fruto de um caso com sua ex co-cunhada Leticia Almeida - continua cercado de polêmica! Segundo o Jornal Extra, apesar de a justiça ter decretado o direito da filha deles de receber uma pensão alimentícia no valor de mil e 500 reais ao mês desde dezembro de 2018, só agora - após um ano do nascimento da bebê - que ele depositou pela primeira vez o valor de mil reais!

A publicação detalhou que, apesar de ele ter dito à justiça que só poderia desembolsar 980 reais para ajudar a criar a filha, acabou pagando a quantia mencionada anteriormente. Apesar disso, o valor não foi considerado o suficiente para Leticia que, ainda segundo o jornal, entrou com um pedido de revisão à justiça detalhando que seus gastos com a pequena chegam a cinco mil reais, incluindo o pagamento da escola.

Expondo ainda mais o bafafá, o Extra disse que atualmente a atriz está desempregada e afirmou que seu sustento tem ocorrido por meio de publicidades que faz pelo Instagram.

Entretanto, apesar da barra que está enfrentando, ela não deixou de comemorar a chegada de seus 23 anos de idade na última quinta-feira, dia 16, e no Instagram postou uma foto em que aparece em um restaurante com amigos. Na legenda da publicação, ela declarou:

O que importa não é ter muitos amigos, mas ter amigos que se importam conosco.