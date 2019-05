Em entrevista à Sabrina Sato, Eliana Michaelichen entrega personalidade da filha: - É bem moleque

17/05/2019 | 11:09



Após Sabrina Sato ter concedido uma entrevista à Eliana, quando falou sobre vários assuntos relacionados à maternidade, chegou a vez da loira matar um pouco mais da nossa curiosidade sobre o que ela acha de ser mãe! Em uma entrevista que concedeu ao canal da Sabrina no YouTube, ela fez a sincerona e, dentre outras coisas, surpreendeu ao falar sobre o comportamento de sua pequena Manuela, de um ano de idade:

- Quando ela e o Arthur estão aqui brincando, a gente já percebe uma diferença enorme. A Manuela é muito independente e, apesar de ser menina, é bem moleque porque propõe umas brincadeiras que eu fico Gente do céu! O Arthur não fazia isso! Já ele é muito carinhoso, afetuoso, muito sensível.

Ela continuou as comparações e afirmou que as duas gestações também foram bem diferentes:

- O Arthur, primeiro filho, primogênito. Foi uma gestação muito tranquila, muito gostosa, dos sonhos! Tudo do jeitinho que eu imaginava. Já a da Manuela foi tudo uma loucura!

Durante o bate-papo, ela ainda entregou que enfrentou um baita de um perrengue para adaptar a maternidade com sua vida profissional:

- Conciliar o trabalho com o filho é dificílimo. Depois que dei à luz os dois, eu tive que voltar [ao trabalho] muito cedo. No caso do Arthur eu voltei quando ele tinha dois meses de idade e no da Manu voltei quando ela tinha um mês. Nos dois momentos eu chorava muito porque é um desprendimento que você não quer ter porque é uma ligação muito especial. E aí você tem que desativar o botão mãe para entrar no palco como profissional e é muito difícil, o leite vazava do meu peito, eu tinha vontade de chorar...

Eliana também não deixou de falar sobre como se preparou para lidar com a gravidez de risco da Manu, que nasceu no início do nono mês de gestação:

- Meu foco era para a saúde total [dela e minha]. Eu sabia que poderia acontecer coisas inesperadas. Então eu ficava focada nessas questões. Eu buscava médicos especialistas em bebês prematuros, lia livros sobre prematuridade, quais as sequelas poderiam ter.