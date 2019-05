17/05/2019 | 10:20



Os juros futuros operam em alta firme nesta manhã, de ao redor de 10 pontos-base nos vencimentos mais longos, em sintonia com o dólar e refletindo a cautela política e com o exterior. O volume de negócios, no entanto, é reduzido em dia de agenda local fraca.

Às 9h35, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 6,97%, na máxima, de 6,92% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2023 exibia 8,19%, de 8,12%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 estava em 8,82%, de 8,72% no ajuste anterior.