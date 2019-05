Após 12 temporadas, atores se despedem em final de The Big Bang Theory

17/05/2019 | 10:09



Após 12 temporadas, chegou ao fim a série geek mais conhecida atualmente: The Big Bang Theory! Na última quinta-feira, dia 16, o canal CBS surpreendeu com dois episódios seguidos que entregariam a season finale da produção e, com eles, demos adeus a Sheldon, Penny, Leonard e outros personagens muito queridos. No entanto, o fim chegou para o grupo de amigos com uma pitadinha de recomeço! Isso porque, para a alegria dos fãs, um detalhe bem especial deu a entender que ainda tem muito o que ser mostrado... Ficou curioso? Então confira tudo que rolou e, é claro, fique ligado com os spoilers!

O encerramento da série se deu com uma séria de acontecimentos muito marcantes! Após muito trabalho, Sheldon Cooper, papel de Jim Parsons, e Amy Farrah Fowler, personagem de Mayim Bialik, ganham o Prêmio Nobel de física e deixam a galera toda animada com a viagem para a Suécia, onde receberão a homenagem.

Enquanto isso, Penny, interpretada por Kaley Cuoco, e Leonard, vivido por Johnny Galecki, estão mantendo um segredo que, sem dúvidas, foi o que impulsionou as expectativas para uma suposta continuidade do seriado. Para a surpresa de todo mundo, o casal está esperando o primeiro filho e, em meio a viagem, escondem a novidade dos amigos dizendo que os sintomas não passam de uma gripe.

Porém, a verdade não demorou a aparecer e, durante o discurso de agradecimento ao prêmio, Sheldon surpreendeu com palavras carregadas de emoção que causou lágrimas em todo mundo. Quem diria, né? No fim, ainda teve um momento girl power de Amy, que mandou um recado para as mulheres, não só da série, mas também para as telespectadoras.

- Eu só queria aproveitar este momento para dizer às jovens garotas que sonham com as ciências como profissão: vão fundo! É o melhor trabalho do mundo. E se alguém disser que vocês não conseguem, não ouçam.

O seriado se encerrou com 279 episódios na conta, dezenas de indicações e de prêmios nas mais prestigiadas cerimônias. Só no Emmy, foram dez estatuetas, boa parte de melhor ator para Jim Parsons. Ele, inclusive, se despediu da série com uma longo desabafo postado em suas redes sociais que dizia:

Se você gostou só até a metade que nós amamos criar esse programa nos últimos 12 anos então isso é um prazer total. Todos nós sentiremos falta, mas estaremos por perto de todas as formas, eu posso te assegurar... Amor, amor, amor?