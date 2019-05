Paula Pequeno aposta quase tudo na prova dos homens do Power Couple e causa desconforto com marido

17/05/2019 | 10:09



Após a segunda eliminação de casal, o que tirou Elaine Costa e Marcelo Tchakabum do Power Couple Brasil, na última quinta-feira, dia 16, o ciclo recomeçou no reality show com a prova dos homens.

No desafio, cada um tentou se sentir em casa, o que fez com que os maridos precisassem mostrar que conhecem bem o gosto de suas respectivas mulheres ao decorar três ambientes domésticos diferentes: sala, quarto e cozinha. O objetivo era deixar os espaços do mesmo jeito que suas esposas decorariam ou arrumariam. Mas o que contava mesmo eram os quadros que eles precisavam colocar na parede. Para isso, era preciso preencher uma parede que tinha escrito a frase na minha família tem com quatro quadros. No mínimo três deles deveriam ser os mesmos escolhidos pelas mulheres.

No entanto, os ânimos ficaram meio exaltados por conta da competição. Jackie, por exemplo, discutiu com Maikel sobre prova dizendo: - Você está me estressando. Antes de entrarem na parte de provas eles discutiram e a loira chegou até a negar um beijo ao marido.

Paula Pequeno foi outra que causou climão com seu marido. Tudo porque ela foi a dona da maior aposta da prova. A atleta investiu 38 mil reais no marido, Alexandre Folhas, e justificou:

- Estou muito confiante que ele vai conseguir.

Mas Alexandre Folhas levou um susto gigante durante, já que ela deixou o marido acreditar que ele havia falhado no desafio. A situação piorou quando ela revelou o valor da aposta, a mais alta da semana.

- Ela fez uma cara de atriz de novela. O que ela fez não se faz com ninguém, ainda mais com o marido, disse após o susto.

Camila Colombo e Lucas Salles também se desentenderam por causa da aposta que ela fez. A produtora apostou 16 mil reais, mas o ator achou o valor baixo.

- A gente poderia ter ido um pouco a mais, declarou Lucas, deixando Camila inconformada.

- Eu falei: Vou entre 15 e 25 mil reais. E ele quase teve um troço.

O casal ainda fez contas para decidir o valor da aposta da prova das mulheres para não correr o risco de ficar nos últimos lugares do ranking e ir direto para a DR.

Para quem vai a sua torcida?