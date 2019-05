Entenda como uma carona pode ajudar na prevenção de acidentes nas estradas

Da Redação, com assessoria



O programa “Década de Ações para Segurança no Trânsito” foi criado em 2001 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de diminuir a quantidade de acidentes por meio de ações que conscientizem a segurança ao volante. Foi assim que nasceu o a campanha Maio Amarelo, mês de conscientização da segurança no trânsito. Em 2018, um levantamento feito pela Infosiga, entidade ligada ao Governo do Estado de São Paulo, mostrou que 94% dos acidentes, sejam eles nas estradas ou cidades, estão ligados à falta de atenção, sono e bebida alcoólica. A novidade é que novos estudos vêm mostrando que a carona pode ser um aliado do motorista para evitar esse tipo de acidente.

Plataforma de caronas, a BlaBlaCar também realizou uma pesquisa no último ano. Ela ouviu cerca de sete mil usuários de oito países, inclusive o Brasil. E os dados revelaram que 22% dos motoristas declaram reduzir a velocidade quando dividem a viagem com outras pessoas. O mesmo levantamento mostra que 35% dos condutores checam a calibragem dos pneus com mais frequência, além disso, tendem a ficar mais alertas quando levam passageiros a bordo. Os dados fazem parte do Environmental Study, um estudo da companhia que contou com a ajuda do instituto Le Bipe para mapear o impacto ambiental gerado pela plataforma.

Prevenção de acidentes: dicas

Aproveitando a data, a BlaBlaCar reuniu algumas dicas para ajudar o motorista brasileiro a ter uma direção mais tranquila em trajetos rodoviários.

Alerta ao volante

Durante uma viagem longa, o cansaço e o tédio podem causar sonolência, o que pode causar acidentes. Outro levantamento feito pela BlaBlaCar afirma que 84% dos motoristas tendem a ficar mais atentos ao volante quando estão com outra pessoa no carro. A preocupação com a condução é algo sério e que não deve ser ignorado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o Brasil é o quarto país com mais mortes causadas no trânsito.

Cinto de segurança

O uso do cinto de segurança tornou-se obrigatório no Brasil em 1997. Desde então, dirigir sem o cinto de segurança é uma infração grave que garante a perda de cinco pontos na carteira. Este equipamento, em caso de colisão, consegue impedir o choque dos ocupantes com o para-brisa, volante ou até mesmo que sejam projetados para fora do carro. Vale ressaltar que o item deve ser utilizado também no assento traseiro.

Manutenção preventiva

A falta de manutenção preventiva pode aumentar o consumo de combustível em até 30%, além de poder causar acidentes. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Detran) é necessário realizar a revisão a cada seis meses para evitar gastos extras e manter uma direção segura.

Direção segura

A falta de atenção e a imprudência são os maiores fatores que causam acidentes nas rodovias. De acordo com a Atlas da Acidentalidade no Transporte Brasileiro – centro de pesquisa desenvolvido pela Volvo para analisar o quadro de segurança no transporte – 40% dos acidentes nas estradas em 2018 foram causados por conta da desatenção com a sinalização. Estar atento às placas, não ultrapassar o velocidade máxima ou realizar uma ultrapassagem proibida são atitudes que podem prevenir colisões.

