O que é Maio Amarelo: conheça o programa de segurança no trânsito

Maria Beatriz Vaccari



17/05/2019 | 09:48

Assim como os movimentos Outubro Rosa (para a conscientização do câncer de mama) e Agosto Azul (conscientização do câncer de próstata), o programa Maio Amarelo dedica um mês inteiro a uma causa – neste caso, a segurança no trânsito. A iniciativa, que está em sua sexta edição, adota o tema “no trânsito, o sentido é a vida”.

A agenda oficial do Maio Amarelo tem um série de campanhas educativas programadas ao longo do ano. Além disso, o conteúdo da campanha também é disseminado por empresas, prefeituras e órgãos de trânsito, como os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans).

O que é Maio Amarelo e como ele surgiu

Criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o Maio Amarelo foi inspirado no programa “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”, da Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo de ambas as campanhas é reduzir o número de acidentes. Só para se ter uma ideia, um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), indicou 1,35 milhão de mortes no trânsito mundial em 2018.

Para o ONSV, a chave para diminuir estas estatísticas é adotar estratégias contra alguns fatores que fazem parte do dia a dia de muitos brasileiros. Entre eles, beber e dirigir, excesso de velocidade, falta de uso do cinto de segurança, não uso de cadeirinhas infantis, transitar sem capacete (motociclistas) e usar o smartphone enquanto dirige.