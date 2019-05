Centros de esqui no Sul do Chile são opções para este inverno

Redação



Os amantes das atividades de inverno podem descobrir as opções de neve oferecidas pelos centros de esqui no Sul do Chile. As estações desta região começaram a conquistar os turistas internacionais graças a duas características: elas estão inseridas em Parques Nacionais chilenos, com lagos e montanhas, e ficam na encosta ou próximas a vulcões, oferecendo a condição ideal para esquiar em alta velocidade.

Conheça 8 centros de esqui no sul do Chile

Nevados de Chillán

Divulgação Vista do centro de esqui, no Chile

O centro de esqui Nevados de Chillán é um dos mais completos do país. O local é conhecido mundialmente pela excelente qualidade de sua neve e pela beleza de seus arredores. Os destaques incluem fontes termais vulcânicas, grandes extensões de mata nativa e uma vista panorâmica de neve e montanhas.

O local possui uma área de esqui de 10 mil hectares, adequada para todos os tipos de esportes de inverno. Além de contar com mais de 30 pistas, Chillán ganha protagonismo por incluir a via mais longa da América do Sul, com 13 km de extensão, chamada “Las Tres Marias”.

Chillán também tem uma ampla gama de hotéis, incluindo resorts com spa, além de atividades ao ar livre, como trekking, mountain bike e muito mais.

Corralco

Divulgação Local é um dos favoritos dos esquiadores de nível avançado

Inserido na Reserva Nacional Malalcahuello, o centro de esqui de Corralco é o favorito de centenas de esquiadores de nível avançado do Chile e do mundo.

Com mais de mil metros de altura, o local possui 26 pistas. A região conta com mil hectares esquiáveis, cercados por uma floresta de araucárias de mais de mil anos. Além disso, ele oferece uma bela vista do vulcão Lonquimay.

Los Arenales

Localizado apenas 8 km a leste do vulcão Lonquimay e em meio a floresta araucária chilena, Los Arenales oferece uma alternativa menos concorrida para a prática de esportes de inverno. O local também é bom para conhecer a cultura mapuche, já que diversas famílias nativas vivem na região.

O centro de esqui é composto por seis faixas, divididas por níveis de dificuldade em 500 hectares esquiáveis. Suas paisagens e fauna vêm de brinde: o local conta com vários vulcões em seu horizonte e um grande número de animais em seu entorno, como raposas, coelhos, lebres e condores.

Las Araucarias

Divulgação Local oferece atrações para todos os gostos

No sopé do Vulcão Llaima, o centro de esqui Las Araucarias fica no coração do Parque Nacional Conguillío, a nordeste de Temuco. O local aposta nas suas paisagens, com florestas de antigas araucárias e lagoas das cordilheiras.

Além de poder esquiar, fazer snowboard e caminhadar, o viajante pode participar de excursões com raquetes de neve, jantares temáticos, festas com karaokê e muito mais.

Antuco

Pertinho do Vulcão Antuco, localizado no interior do Parque Nacional Laguna del Laja, e a 89 km da Los Angeles chilena, o centro de esqui Antuco oferece trilhas imersas em florestas nativas e com vista dos vulcões. É o destino ideal para passar dias tranquilos ou aprender a esquiar, já que a estação não conta com grandes multidões.

O local tem escola de esqui, três teleféricos, aluguel de equipamentos, cafeteria e a sede do Los Angeles Ski Club, com acomodações e restaurante abertos o ano todo.

Antillanca

Divulgação Centro de esqui para aproveitar no Chile

Para quem gosta de aventura, o resort de inverno Antillanca é a escolha ideal. Ele é um dos mais importantes do Sul do Chile e está localizado no vulcão Casablanca, no meio do Parque Nacional Puyehue.

O local propõe a prática do principal esporte de inverno também fora das pistas tradicionais: você pode fazer descidas extremas na encosta da montanha, em uma área conhecida como uma das mais radicais para praticar snowboard no Chile.

Para quem gosta de ecoturismo e de aventura, o verão no Antillanca oferece caminhadas, escaladas e até passeios por grutas vulcânicas.

Pucón

Divulgação Vista da montanha em Pucón

Considerado um ótimo destino de snowboard, graças aos seus “half-pipes” e canyons naturais, o centro de esqui de Pucón é um dos mais modernos do Sul do Chile.

Localizada pertinho da cidade de mesmo nome, a estação conta com pistas modernas, o que fez com que o local se tornasse anfitrião de importantes competições internacionais de esportes de inverno.

Cerro Mirador

Dentro da Reserva Nacional Magalhães, o Cerro Mirador oferece vista da cidade de Punta Arenas, com o mar ao fundo. Ideal para ser visitado com a família, o destino conta com trilhas para contemplar toda sua vegetação.

O Cerro Mirador Ski Center possui 11 pistas. Seu ponto mais alto é de 600 metros de altura, o que o torna um excelente mirante do Estreito de Magalhães e da Terra do Fogo.

