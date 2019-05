17/05/2019 | 05:15



O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou sobre o risco de vazamento radioativo em um depósito de testes nucleares dos EUA nas Ilhas Marshall, no Pacífico.

Em discurso a estudantes em Fiji, Guterres disse que a estrutura - uma cratera coberta com uma camada de concreto -, construída na Ilha de Runit, é um "ataúde herdado da Guerra Fria". Entre 1946 e 1996, EUA, França e Reino Unido realizaram testes no Pacífico. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.