São Caetano inscreve para educação profissional gratuita

Da Redação



16/05/2019 | 22:32



A Prefeitura de São Caetano está com inscrições abertas para 35 vagas na educação profissional técnica gratuita. As aulas serão ofertadas a partir do segundo semestre de 2019, no período noturno, na Escola Municipal de Ensino Professora Alcina Dantas Feijão, localizada à Rua Capivari, 500, bairro Mauá.

Os cursos são nas áreas de administração, contabilidade, informática, logística e publicidade. Podem se inscrever moradores da cidade que tenham concluído o ensino médio (ou estejam cursando no mínimo o 2º ano). As inscrições devem ser feitas pelo site www.alcinadantas.com.bR até às 17h30 do dia 9 de julho.

Os candidatos deverão realizar teste classificatório, no dia 11 de julho, às 20h. O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação no teste. A lista dos classificados será publicada no dia 17 de julho, após às 9h, no >Diário Oficial do município.