Câmara de S.Caetano cogita CPI da Aciscs

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



17/05/2019 | 08:22



Vereadores de São Caetano se movimentam internamente para investigar possível desvio de R$ 1,2 milhão em convênio entre o governo do ex-prefeito Paulo Pinheiro (ex-MDB, hoje DEM) e a Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), em 2016, época em que a entidade era comandada pelo advogado Walter Estevam Junior.

Líder do governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o vereador Tite Campanella (Cidadania) afirmou que há, inclusive, clima para instalação de CPI para apurar os fatos. “Já conversamos entre os vereadores para ver o que a gente pode fazer. (A Câmara deverá agir) Ou através de aprovação de requerimento de informação, através de diligências ou até através de uma CPI. Existem essas possibilidades, que estão sendo discutidas na Câmara”, disse. Para o parlamentar, o Legislativo são-caetanense “não só pode, como deve” entrar neste debate. “A Câmara vai ter de tomar um posicionamento, sem pressa, sem urgência, mas é imperioso que a casa não fique a reboque desse assunto”, emendou, ao estimar que a casa deva se posicionar sobre o tema em até duas semanas.

Já o oposicionista Cesar Oliva (PR) disse ser contrário à investigação no Parlamento porque, segundo ele, o assunto “já foi judicializado”. “O que está judicializado já saiu da nossa esfera de fiscalização, está na esfera do Poder Judiciário. O Ministério Público já está agindo e o TCE (Tribunal de Contas do Estado) também. Se esta casa tivesse recebido a denúncia antes de o assunto ser judicializado, tenho certeza que ninguém se furtaria a tocar esse caso à frente”, opinou. As suspeitas, porém, não foram judicializadas e ainda estão em compasso de fiscalização. “Não sei se eu seria favorável a uma CPI porque, primeiro que não tenho a denúncia em mãos e também porque vejo mais como um movimento político do que uma ação técnica e fiscalizatória”, avaliou.

CAUTELA

Presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (MDB) defendeu a interferência dos parlamentares no caso, mas ponderou que considera a ideia de “CPI extremamente prematura”. “Eu estava de licença formal nas últimas duas semanas e acompanhei o assunto de longe, pelo Diário. Portanto, ainda não me inteirei com profundidade sobre os fatos. De qualquer forma, é papel da Câmara averiguar todo e qualquer tipo de situação que requeira atenção especial”, explicou. Para o mandatário da casa, “há outros instrumentos que precedem a CPI”. “Podemos solicitar informações via requerimento, até para que, diante das informações, possamos dar encaminhamento ou não. Temos de ser responsáveis para não atropelar e não fazermos pré-julgamentos ou suposições.”

O Diário revelou no mês passado que a Prefeitura de São Caetano investiga suposto desvio no convênio, cujo objetivo seria a realização da campanha de Natal da Aciscs, em 2016. Órgão interno do TCE, inclusive, já considerou o contrato irregular, citando falta de transparência e até orientando pela devolução dos recursos aos cofres públicos. Há casos em que, em uma das notas fiscais anexadas à prestação de contas, há registro de refeição com chope e cerveja.

Walter Estevam Junior nega as irregularidades.