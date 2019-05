Queda de barreira interdita totalmente a Anchieta

Da Redação



16/05/2019 | 21:10



A Via Anchieta está totalmente bloqueada neste momento, no km 46, trecho de serra, sentido Litoral devido queda de barreira. Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a rodovia está congestionada do km 39 ao km 45.

A Interligação Planalto também está bloqueada no sentido Capital, por neblina e visibilidade prejudicada. O tempo está chuvoso e a visibilidade é parcial.

O SAI está em Operação Normal (5X5). A descida é feita pela pista Sul da Via Anchieta e pista Sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece pelas pistas Norte das duas rodovias.

OUTROS CASOS

Somente neste ano, já foram registrados outros dois episódios de bloqueio na Via Anchieta. Entre 9 e 10 de abril, a faixa da direita da estrada, na altura do km 57, no sentido Litoral, precisou ficar interditada como forma de prevenção por conta das chuvas.