São-bernardense defende cinturão hoje na Holanda

16/05/2019 | 21:02



O brasileiro Alex ‘Poatan’ Pereira vai defender pela quarta vez o título de campeão dos médios do Glory, o maior circuito de kickboxing do mundo. Com 29 vitórias, seis derrotas e 17 nocautes no currículo, o são-bernardense terá pela frente o holandês Jason Wilnis (31 triunfos, nove revezes e outros nove nocautes), na casa do adversário, em card previsto para começar às 16h (Brasília) de hoje.



Mais do que atuar em território inimigo, Poatan terá de superar retrospecto negativo frente ao europeu, uma vez que levou a pior nas duas vezes em que se enfrentaram no tatame. Em 2012, Wilnis venceu por nocaute técnico. Já no último confronto, em 2015, o triunfo veio em apertada decisão por pontos. “Eu o respeito, mas já sei o melhor caminho para nocauteá-lo”, afirmou Pereira.



Um dos kickboxers mais dominantes da divisão nos últimos anos, Poatan – significado de ‘mão de pedra’ em Tupi – participou recentemente de treinos com a equipe do compatriota Anderson ‘The Spider’ Silva, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e está confiante em bom desempenho na Holanda.



“Esse combate encerrará ciclo de experiências que começou com os dois meses que passei nos Estados Unidos. Sou o campeão do Glory, e todo mundo tem de provar que merece me enfrentar. O Jason (Wilnis) é apenas o próximo da fila. Ninguém vai tirar o que conquistei”, garantiu.



GLORY

Gerida pelo Glory Sports International, a liga esportiva realiza 14 eventos por ano, com alcance de mais de 200 territórios ao redor do mundo. Os eventos atuam com regras especiais, que permitem a inclusão de diversas modalidades de combate em pé, como caratê, muay thai, taekwondo e boxe.