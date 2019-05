Honda Gold Wing, um exagero de moto

Nilton Valentim



17/05/2019 | 07:34





Exagerada em todos os sentidos, a GL 1800 Gold Wing chama atenção desde o seu lançamento pela Honda, em 1975. A estradeira tem como principal atributo oferecer conforto aos apaixonados por asfalto e viagens.

Nesta semana a marca japonesa apresentou as duas versões disponíveis ao mercado brasileiro, com avanços técnicos, mas conservando a essência. O motor de seis cilindros entrega 126 cv, com câmbio DCT (dupla embreagem), com seis ou sete velocidades e marcha a ré, pois seria preciso muita força física para mover os 381 Kg da moto, que usa pneu 130/70 R18 na dianteira e 200/55 R16 atrás.

A GL 1800 pode ser considerada uma moto para privilegiados, inclusive pelo preço. A versão Gold Wing custa R$ 136.550 e a Tour, R$ 156.550. Com o valor do modelo ‘mais em conta’ daria para comprar 13 unidades da CG 160. Claro que são veículos com funções diferentes e para públicos distintos.

No quesito segurança, a Gold Wing 2019 tem freios com sistema D-CBS (Dual Combined Braking System) com ABS de última geração, que atua nas duas rodas. Na dianteira, são seis pistões, que interagem com dois discos de 320 milímetros. Na traseira, três pistões e o disco 316 milímetros. Além de ser a única moto do mundo que já vem com airbag.