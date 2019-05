Peugeot 2008 na linha de frente

Nilton Valentim



17/05/2019 | 07:32



NILTON VALENTIM

niltonvalentim@dgabc.com.br



O Peugeot 2008 quer ser mais que uma carinha bonita nas ruas brasileiras. Além de novidades no visual e na mecânica, a versão 2020 do SUV de origem francesa (feito em Porto Real, no Rio de Janeiro) tem a missão de romper com o passado. E provar que pode, sim, unir beleza com confiança.

“Estamos prontos para trocar a imagem antiga que as pessoas tinham sobre a Peugeot por uma totalmente nova”, afirmou Ana Theresa Borsari, responsável pela marca no País, durante a apresentação do carro, na última semana.

São três versões, a Allure, que custa R$ 69.990, a Allure Pack (R$ 79.990) e a Griffe (R$ 89.990). Existe ainda a série especial Griffe THP InConcert by JBL, que sai por R$ 99.990, mas que está em pré-venda e que começará a ser entregue somente no segundo semestre.

As três já disponíveis são equipadas com motor 1.6 aspirado de até 118 cv. Já a série especial e a Griffe THP (ainda sem data de estreia) trazem o 1.6 turbo de até 173 cv. Todas elas com câmbio automático de seis marchas. A transmissão manual não é mais oferecida no modelo.

O 2008 ganhou faróis com chanfros e grade e para-choque dianteiros atualizados, mas diferentes dos utilizados na reestilização europeia.

De série, em todas as versões, há quatro air bags, ar-condicionado e direção e trio elétricos. A versão Allure Pack adiciona volante de couro, faróis de neblina e câmera de ré. Na Griffe, os destaques são os seis air bags, o teto solar panorâmico e o ar-condicionado de duas zonas. A Griffe THP acrescenta faróis de neblina com função curva. A série especial, limitada a 50 unidades, traz como diferencial um sistema de som de alta qualidade.

O SUV médio 3008 ganhou uma versão de entrada, Allure. O preço sugerido é de R$ 139.990, ante os R$ 160.990 da Griffe. (com Estadão Conteúdo)