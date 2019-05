Ídolo da casa, Fognini sucumbe à rodada dupla e cai diante de Tsitsipas em Roma

16/05/2019 | 19:38



Principal tenista italiano da atualidade e atravessando um bom momento que culminou na conquista do Masters 1000 de Montecarlo nesta temporada de saibro, Fabio Fognini não suportou a maratona de jogos que precisou enfrentar nesta quinta-feira. Por causa da chuva constante que provocou o cancelamento de toda a programação de quarta na capital italiana, o atual 12º colocado da ATP teve de disputar duas partidas e acabou sendo eliminado pelo grego Stefanos Tsitsipas nas oitavas de final do Masters de Roma.

Fognini abriu o dia derrotando, com certa dificuldade, o moldávio Rabu Albot por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3. Horas mais tarde, porém, ele caiu diante de Tsitsipas, oitavo cabeça de chave, com parciais de 6/4 e 6/3. Horas mais cedo, o grego também foi responsável pela eliminação de outro italiano, Jannik Sinner, superado por 6/3 e 6/2 em sua estreia em confronto válido já pela segunda rodada.

Com o triunfo sobre o ídolo da casa, o atual sétimo colocado do ranking mundial avançou para encarar nas quartas de final, nesta sexta-feira, o suíço Roger Federer. Este último também superou uma rodada dupla nesta quinta, na qual primeiro passou pelo português João Sousa por 6/4 e 6/3 e depois despachou, no sufoco, o croata Borna Coric, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (9/7).

KVITOVA DÁ ADEUS - O jogo entre Tsitsipas e Fognini fechou, no fim da noite na Itália, a longa jornada de disputas da chave masculina em Roma. E a programação de todo o torneio só foi ser encerrada ainda mais tarde, quando a checa Petra Kvitova não conseguiu sustentar o seu favoritismo nas oitavas de final do torneio feminino de simples.

Obrigada também a encarar uma rodada dupla de jogos, a cabeça de chave número 2 da competição abriu a quinta-feira arrasando a casaque Yulia Putintseva por 6/0 e 6/1, mas depois acabou desistindo do duelo com a grega Maria Sakkari quando perdia o terceiro set por 4/0, por motivo de lesão. Antes disso, a atual quinta colocada do ranking mundial havia sido batida por 7/5 na primeira parcial e empatado o jogo ao devolver o 7/5 na segunda.