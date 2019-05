Filhos de Michael Jackson criam canal na web sobre críticas de filmes

16/05/2019 | 19:09



Os filhos de Michael Jackson podem não querer seguir exatamente os caminhos do pai, mas ainda querem trabalhar com entretenimento! Prince e Blanket Jackson criaram um canal no YouTube, ao lado do primo Taj Jackson, onde falarão sobre críticas de cinema. No Instagram, Prince contou a novidade:

Estamos muito animados em anunciar que estamos começando um canal de críticas de filmes. Agora você pode ir ver o nosso primeiro vídeo no meu canal do YouTube (link na bio). Sabemos que este é um primeiro vídeo muito difícil, mas queremos levá-los nessa jornada conosco à medida que melhoramos e desenvolvemos o programa. Como de costume, todos os comentários são bem-vindos aqui ou no YouTube. Esperem mais coisas para vocês.

No primeiro episódio, o grupo falou sobre Vingadores: Ultimato com James Sutherland, como convidado especial.