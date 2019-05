Moradores protestam contra atrasos na indenização por obra do Rodoanel

Yasmim Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/05/2019 | 18:55



Na tarde desta quinta-feira (16), moradores do Jardim Oratório e bairros próximos, em Mauá, protestaram para reivindicarem problemas constantes com a empresa Dersa, de desenvolvimento rodoviário. O ato aconteceu por volta das 17h30, próximo a Jacu Pêssego e reuniu por volta de 20 pessoas.

Há 10 anos, a Dersa retirou os moradores do bairro Oratório para a construção do Rodoanel, com a promessa de indenizá-los com um aluguel (valor de R$ 450) e uma carta de crédito (valor de R$ 110 mil) ou um apartamento no mesmo valor adquirido pela própria empresa. Os moradores podiam escolher entre essas duas últimas opções. Desde fevereiro deste ano, o aluguel vem atrasando e o mês de maio ainda não foi pago. Já a carta de crédito ou apartamento, segundo os moradores, nunca passou de promessas.