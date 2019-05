De saída do Ceará, Roger é aguardado para assinar com a Ponte Preta

16/05/2019 | 18:43



O desempenho ruim de Thalles nesta temporada fez a diretoria da Ponte Preta ir ao mercado em busca de um centroavante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. E, nesta quinta-feira, o clube deixou encaminhada a contratação do experiente Roger.

O atacante de 34 anos está de saída do Ceará, com quem deve assinar a rescisão contratual nesta sexta-feira. Ele é aguardado no sábado em Campinas para acertar os últimos detalhes antes de assinar um vínculo com a Ponte Preta.

Essa será a quinta passagem de Roger pelo Moisés Lucarelli. Revelado na base da própria Ponte, o atacante vestiu a camisa alvinegra também em 2007, 2012 e 2016. Ele ainda passou por São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Internacional e Corinthians, entre outros.

As fracas atuações fizeram Thalles perder espaço entre os titulares para o uruguaio Facundo Batista. Até por isso, existe a possibilidade do seu empréstimo junto ao Vasco ser encerrado antes do prazo. Além disso, Luis Fabiano vem treinando e deve ter condições de jogo após a pausa para a Copa América.

Ainda com Facundo Batista no comando de ataque, a Ponte Preta busca a primeira vitória na Série B - dois empates e uma derrota - nesta sexta-feira, contra o Operário-PR, às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela quarta rodada.