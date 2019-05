BR Distribuidora lança fase de testes do Cartão Caminhoneiro na segunda-feira

16/05/2019 | 18:30



A BR Distribuidora informa que iniciará na próxima segunda-feira, (20), a fase de testes da solução de pagamento denominada "Cartão do Caminhoneiro Petrobras", que, segundo a empresa, visa a dar mais segurança, facilidade e garantia para o caminhoneiro autônomo em relação às oscilações do preço do diesel.

Segundo a empresa, o "Cartão do Caminhoneiro" é voltado principalmente a motoristas de carga autônomos, mas também será disponibilizado para transportadores e embarcadores. A solução funcionará como cartão pré-pago na compra de diesel, em postos com a bandeira Petrobras.

"Durante o período de testes, os caminhoneiros já poderão realizar um pré-cadastramento pelo site cartaodocaminhoneiro.com.br. Após o lançamento definitivo, o cadastro poderá ser feito também via aplicativo, call center ou presencialmente, em locais a serem divulgados", informa a empresa.

A BR Distribuidora explica que feito o cadastro o caminhoneiro poderá transferir valores para seu cartão e fazer a conversão dos valores para litros de óleo diesel, que podem ser utilizados em até 30 dias na Rede de Postos Petrobras credenciada. O "Cartão do Caminhoneiro Petrobras" também é uma conta digital, permitindo que as transações sejam realizadas sem a presença do cartão físico, por meio do site e do aplicativo.

Os valores em reais para conversão em litros de diesel estarão disponíveis no site, no aplicativo e nos postos credenciados. O crédito em litros de diesel também pode ser revertido a qualquer tempo para reais, dentro dos 30 dias, descontando-se uma taxa cujo valor será previamente informado para os usuários.

A BR informa que conta com a parceria da empresa CTF Technologies no desenvolvimento do produto. Na fase inicial de testes, o cartão estará disponível em alguns postos Petrobras da Rede Siga Bem, nos Estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, e cerca de 100 caminhoneiros serão os primeiros a experimentar o produto. Segundo a empresa, tão logo seja concluída a fase de testes de forma positiva, a BR irá lançar o produto em larga escala.