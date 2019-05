Kim Kardashian contrata três babás para ajudá-la, mas já pensa em ter o quinto filho

16/05/2019 | 18:09



No começo do mês Kim Kardashian deu as boas-vindas ao mais novo membro da família: um bebê, que ainda não teve o nome anunciado, e nasceu por meio de uma barriga de aluguel. E, aparentemente, Kim está se sentindo sobrecarregada, agora que é mãe de quatro filhos, já que segundo uma fonte, ela contratou três babás para ajudá-la. Porém, mesmo assim, Kim já está pensando no quinto filho. Pois é!

A pessoa próxima da família deu os detalhes ao Radar Online:

- As irmãs de Kim acham que ela está envolvida além da conta com quatro filhos e não conseguem acreditar que ela já está pronta para acrescentar mais um membro à família. Ela acha que, só porque ela não está mais ficando grávida, ela pode continuar querendo ter mais filhos!

Por fim, a fonte ainda dá detalhes de qual é a real situação da família:

- Kanye está super estressado agora e a família dela meio que acha que isso é engraçado. Entre as babás de Kim e as babás de suas irmãs, ninguém na família sabe de verdade o que é ser mãe, exceto por Kourtney.

Eita!