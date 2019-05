Pedro Scooby confirma que está solteiro: - Não tô namorando ninguém, tá?

16/05/2019 | 18:09



Pedro Scooby se separou de Luana Piovani em março e até agora segue solteiro! Foi o que ele confirmou em uma série de vídeos nos Stories na manhã desaa quinta-feira, dia 16:

- As pessoas ficam arrumando namorada para mim. Não tô namorando ninguém, tá? Só pra avisar, eu tô solteiro.

O surfista ainda aproveitou o momento para contar que está indo ao psicólogo e que isso está o ajudando muito a ser uma pessoa melhor:

- Passei a ser uma pessoa muito melhor. A olhar muito mais pra mim e aprender com meus erros, a evoluir. Acho que o ser humano quando para de evoluir, morreu. Depois que me separei, comecei a olhar mais pra mim, tenta encontrar meus erros e coisas que podia evoluir na minha vida. E melhorou muito minha vida, não só no lado pessoal, mas profissional.

Piovani respondeu a publicação do ex-marido:

Começou a olhar mais ao redor e também a observar seus erros.