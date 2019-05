Ludmilla cancela participação na Virada Cultural

16/05/2019 | 17:54



A cantora Ludmilla não se apresentará mais na Virada Cultural. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o cancelamento se deu por orientação médica. O show de Ludmilla estava programado para o dia 19 de maio, às 17h, no Palco São João, e será substituído por apresentação de Vanessa da Mata.

Ludmilla já havia cancelado dois shows no estado de São Paulo no último fim de semana. Também deixou de participar do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, por causa de uma lombalgia. Com fortes dores na lombar, Ludmilla foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Santa Casa de Cruzeiro.

A Virada será nos dias 18 e 19 de maio, com o subtítulo de "o festival 24 horas da Capital da Cultura". Dentre os nomes da programação de destaque aparecem Sean Kuti (filho da lenda nigeriana Fela Kuti), Anitta, Ira!, Pablo Vittar, É o Tchan, Baco Exu do Blues, Maria Rita, Criolo, É o Tchan, Nação Zumbi, Anavitória, Caetano Veloso e filhos, Emicida e Sepultura, a maioria deles com potencial de aglutinar massas na plateia, apontando para a volta das Viradas de grandes concentrações. Ao todo serão 250 pontos de espetáculos com 1,2 mil atrações distribuídas em 32 subprefeituras.

A expectativa é de receber 5 milhões de pessoas no que os organizadores chamam de "a maior edição da história do evento". As novidades são um palco para a música sertaneja, um palco gospel no Centro e o uso da Avenida Paulista como novo foco de shows por 24 horas.