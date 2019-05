Do Dgabc.com.br



16/05/2019 | 17:51



Os ventos úmidos do sul ainda mantém tempo fechado e chuvoso na região do Grande ABC. Há previsão de pancadas de chuva para esta sexta-feira (17) e sábado (18), no período da tarde. As temperaturas caem um pouco, com máxima prevista de 22°C e mínima de 15°C.

Já no domingo, a tendência é que o tempo abra e a temperatura se eleve, com máxima de 25°C.