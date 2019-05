Scarpa volta a ficar fora de treino e deve desfalcar o Palmeiras no sábado

16/05/2019 | 17:45



O Palmeiras não deve ter o meia Gustavo Scarpa no jogo com o Santos, sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Com lesão na perna direita sofrida na semana passada, na vitória sobre o San Lorenzo, pela Copa Libertadores, ele continua fora do time e não participou do trabalho nesta quinta-feira, o penúltimo antes da partida, marcada para o Pacaembu.

Scarpa não trabalhou no gramado desde que sofreu a lesão. O jogador apenas passa por tratamento na área interna da Academia de Futebol. O clube avalia que o problema não é grave e nem precisa de cirurgia, mas não divulgou uma previsão de retorno. O meia é o artilheiro do clube na temporada, com sete gols marcados, e inclusive se lesionou minutos depois de ter marcado o gol da vitória por 1 a 0 sobre o San Lorenzo.

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou um treino fechado nesta quinta-feira para avançar na preparação do time. Após ser desfalque na terça-feira por estar com febre, o volante Felipe Melo trabalhou mais uma vez com a equipe e deve ser titular no clássico. Fora Scarpa, os únicos desfalques serão os atacantes Ricardo Goulart e Willian, que continuam em recuperação de problemas no joelho direito.

O Palmeiras vai fechar a preparação para o clássico com treino fechado na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol. O jogo será no Pacaembu pois o Allianz Parque está cedido para a realização do show do grupo Los Hermanos.