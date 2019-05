Amigos para sempre

Vinícius Castelli



Projeto musical que tomou conta dos televisores na metade dos anos 1990 e que teve sua primeira gravação realizada em São Caetano, no Parque Chico Mendes, o Amigos está de volta e promete fazer os fãs de alguns dos nomes sertanejos mais conhecidos do País reviverem várias lembranças.

Formado pelos cantores Chitãozinho, Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, o quinteto apresenta a turnê Amigos 20 Anos – A História Continua, com quatro espetáculos marcados, por ora. E entre a banda que acompanha o grupo está Claudio Baeta, veterano baterista de São Bernardo.

A estreia está marcada para 20 de julho – Dia do Amigo –, em Belo Horizonte, passa também por São Paulo, em 7 de setembro, no Allianz Parque. Os bilhetes custam de R$ 50 a R$ 450 e podem ser comprados pelo site www.livepass.com.br e nas bilheterias do local. A turnê estará ainda em Porto Alegre (23 de novembro) e Rio de Janeiro 14 de dezembro).

E entre a banda que acompanha o grupo está Cláudio Baeta, veterano baterista de São Bernardo. "É muito bom fazer parte desse projeto. Estar ao lado desses íncones da música sertaneja é satisfatório para qualquer músico. Eles arrastam multidões até hoje", diz o artista, que trabalha com o cantor Leonardo há 28 anos.

A produção, à época, ajudou a popularizar a música sertaneja no País. A última exibição do espetáculo pela TV foi em 31 de dezembro de 1998, já sem o cantor Leandro – irmão de Leonardo e que fazia parte do grupo no início –, morto no mesmo ano por causa de câncer no pulmão.

“É uma honra voltar aos palcos com essa turma, que é como família para mim. Mesmo com o passar dos anos e com os revezes da vida, a perda do meu irmão, principalmente, será um prazer reviver essas lembranças tão especiais e levarmos esse carinho para os nossos fãs”, diz Leonardo.

Violonista, violeiro e professor de música da região, Leandro de Abreu se lembra do boom do projeto, na década de 1990. “Acompanhei o Amigos porque nas aulas de viola e violão sertanejo tive que aprender tudo para ensinar aos alunos”, lembra. Ele conta que com o anúncio do retorno do grupo aos palcos, já tem aluno pedindo para aprender as músicas nas aulas. “Os caras são ícones no sertanejo, repertório certo em qualquer barzinho ou festa onde o pessoal gosta desse estilo de música”, explica.

Para os irmãos Chitãozinho e Xororó, poder retomar esse projeto e fazer turnê rodando o Brasil com seus amigos é uma satisfação enorme. Para Zezé Di Camargo e Luciano não é diferente. “Voltar a nos reunir com nossos amigos queridos, que em diversos momentos de nossas vidas continuam presentes, é, sem dúvida, um dos maiores privilégios que estamos tendo nos últimos tempos”, afirmou Zezé.

Segundo João Paulo Affonseca, diretor da Peeb Experiências Culturais, empresa à frente do projeto, a ideia é resgatar no público sentimentos positivos e memórias especiais. “Sabemos o quanto a década de 1990 tem esse poder de resgate. Quando abraçamos esse projeto, nosso objetivo era brindar as pessoas com essa nostalgia e mar de esperança e encorajamento, dos quais tanto precisamos”, diz.

Amigos – Música. No Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo, 1.705 , em São Paulo. Dia 7 de setembro, a partir das 20h. Ingressos: de R$ 50 a 450 (no local e www.livepass.com.br).