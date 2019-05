Priscilla Presley coloca mansão à venda para ajudar a filha, Lisa Marie Presley, que está falida

16/05/2019 | 17:09



Priscilla Presley colocou à venda sua mansão de Los Angeles, nos Estados Unidos, e está pedindo 3 milhões e 600 mil dólares, ou seja, 14 milhões e 476 mil reais. Porém, a intenção da ex-mulher de Elvis Presley não é nada legal: a ideia é que o dinheiro sirva para pagar as dívidas de sua filha, Lisa Marie Presley, que está falida.

Segundo informações do Radar Online, a filha de Elvis perdeu todo o seu dinheiro por dois motivos: um, ela está em um longo processo de disputa judicial com o ex-marido, Michael Lockwood, para ver quem ficará com a guarda dos dois filhos, Finley e Harper. Além disso, desde que anunciou o divórcio, em 2016, ela também contou que estava lutando contra o seu vício em drogas.

Aparentemente, de acordo com o tabloide, a sua poupança, que era de 100 milhões de dólares, mais ou menos 402 milhões de reais, está agora em torno de 14 mil dólares, ou seja, pouco mais de 56 mil reais.

Uma fonte deu detalhes:

- Priscilla nunca teria feito isso se ela não acreditasse que esta é a última chance de sua filha.