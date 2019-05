'#BolsonaroTemRazão' é o assunto mais comentado no Twitter

16/05/2019 | 16:47



No dia seguinte às manifestações contra o contingenciamento de recursos no Ministério da Educação (MEC), a militância virtual simpática ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) conseguiu emplacar a hashtag #BolsonaroTemRazão no primeiro lugar da lista de assuntos mais comentados do Twitter brasileiro.

A campanha é uma mensagem de apoio às falas do presidente. Ontem, Bolsonaro desdenhou das manifestações por todo o País dizendo que estavam nas ruas "idiotas úteis" e "imbecis" que serviam de "massa de manobra" a favor da oposição ao governo. Assim, também subiu à lista de assuntos mais publicados do Twitter a expressão #IdiotasÚteis, isso ainda durante a manhã desta quinta-feira, 16.

Até a ascensão das hashtags favoráveis às declarações de Bolsonaro, ocupavam o ranking as expressões "Lula Livre", #TsunamiDaEducação e #TodosPelaEducação, reflexos dos protestes da quarta-feira, 15.

O presidente Jair Bolsonaro também usou o Twitter para se pronunciar sobre o contingenciamento. "Pela falta de recursos se faz contingenciamento. Todos os governos fizeram isso, inclusive na Educação", justificou.