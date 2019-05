Com apoio do PT, Câmara de Diadema salva prefeito Lauro Michels

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



16/05/2019 | 16:08



Com votos até dos vereadores do PT, Josa Queiroz e Orlando Vitoriano, a Câmara de Diadema derrubou orientação do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e aprovou, na tarde desta quinta-feira, as contas do prefeito Lauro Michels (PV) de 2015.

Com isso, o verde fica livre de ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa por ter gastos de seu governo rejeitados. O TCE havia condenado os balancetes por conta de diversas irregularidades naquele exercício, entre elas por calote de cerca de R$ 13 milhões no Ipred (Instituto de Previdência de Diadema) - posteriormente, o débito foi parcelado.

Por 16 votos a quatro, os parlamentares derrubaram o parecer do TCE. Apenas os vereadores do PR (Luiz Paulo) e do PRB (Pastor João Gomes, Cicinho e Ricardo Yoshio) votaram pra manter a condenação a Lauro. Terceiro da bancada petista, Ronaldo Lacerda faltou à sessão por problemas de saúde, segundo a direção da casa.

Votaram pela salvação política do prefeito:

PT

Josa Queiroz

Orlando Vitoriano

PV

Albino Cardoso

Márcio Jr

Paulo Bezerra

Rodrigo Capel

Talabi Fahel

Zé do Bloco



PSB

Marcos Michels

Sérgio Mano

Célio Boi

DEM

Pretinho do Água Santa

Salek

Cidadania

Audair Leonel

Companheiro Sérgio

Boquinha