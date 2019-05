Onyx diz que governo manterá média de 400 mil casas do MCMV em 2019

16/05/2019 | 15:53



Sem citar o nome do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV),o ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzzoni, afirmou durante palestra em evento do setor de construção civil que o programa é uma das prioridades do governo e será mantido, "porque o Brasil precisa oferecer habitação digna ao cidadão".

Segundo ele, nos orçamentos deste ano e de 2020 o programa habitacional é prioridade, junto com a infraestrutura.

"Vamos manter a média de 400 mil casas do programa este ano e a meta é subir para 500 mil no ano que vem", informou.

Onyx afirmou que o setor da construção civil precisa ser impulsionado para continuar gerando empregos, já que o desemprego é uma das maiores mazelas do País.

"Já tomamos a decisão, os dois setores prioritários para os recursos orçamentários este ano, que são pequenos, estamos direcionando para o programa Minha Casa Minha Vida e para infraestrutura, para que o setor da construção civil continue gerando os milhares de empregos", afirmou.

Segundo o ministro, aumentar o número de habitações do MCMV vai requerer enorme esforço do governo e para isso o programa está sendo reestruturado." A reestruturação é exatamente para permitir que a gente faça isso, aumente a oferta de habitações", explicou, sem dar detalhes.