Casal transforma furgão em motorhome para viajar pela América do Sul

16/05/2019 | 15:18

Douglas Sawari e Julia Flores concluíram que não é preciso estar em sua casa para trabalhar no estilo home-office. Sendo assim, o casal resolveu transformar um Fiat Doblô em um motorhome e partiu para uma aventura na América do Sul, mas sem abrir mão de suas atividades profissionais.

Motorhome para viajar pela América do Sul

Essa ideia surgiu a pouco mais de um ano e foi colocada em prática no início de janeiro. Mesmo sem terem noções de marcenaria, eles adaptaram o veículo e o transformaram em uma casa móvel. A dupla projetou os móveis e construiu uma cama de casal, armários e um escritório para trabalhar.

Início da viagem

A aventura começou oficialmente em 23 de fevereiro. Primeiro, Douglas e Julia fizeram um teste e foram visitar parentes em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Passada essa etapa, era a hora de encarar a estrada para valer. E logo no primeiro dia o carro quebrou, mas nada faria o casal desistir da viagem.

“Antes da viagem, nunca estivemos 100% preparados psicologicamente para toda essa mudança, de não ter endereço fixo, morar numa campervan, viajar e a cada dia estacionar nossa casa em um local diferente. Ser minimalista a esse ponto era um desafio. Várias vezes, nos perguntamos se era isso mesmo. Se tudo isso valeria a pena”, afirma Douglas.

“Com o passar dos dias, o psicológico foi mudando. Primeiro, ao ver a campervan ficando pronta e depois nas dificuldades e nas alegrias de viver na estrada, um pouco por vez, nos sentimos mais confiantes, mais preparados. Foi e está sendo um aprendizado contínuo”, completa Julia.

Após passar pelo Uruguai e Argentina, o casal está se aventurando pelo Chile. Durante esses meses de viagem, o carro voltou a apresentar um problema, justamente no ponto mais ao Sul do continente, em Ushuaia. Felizmente, um mecânico viajante, e que anda em uma Chevrolet C10 juntamente com seu cachorro e sua família, consertou o Doblò em frente ao canal do Beagle.

Próximos destinos

E a viagem ainda está longe de acabar, já que o planejamento de Douglas e Julia prevê um trajeto de seis meses, passando ainda pela Bolívia e Peru, depois do Chile.

Estradas mais legais do mundo

