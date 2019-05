Após climão com Bruna Marquezine, Neymar e Luan Santana criam nova rixa em comentários de publicação

16/05/2019 | 15:09



Como você viu, Neymar deixou de seguir Luan Santana no Instagram após o cantor ter revelado que já se envolveu com Bruna Marquezine no passado. Na época da declaração, o jogador não namorava mais com Bruna e nenhum dos dois se manifestou sobre o assunto. Luan, por outro lado, disse que o unfollow poderia ter sido coisa de momento e que muitas pessoas se arrependiam quando deixavam de seguir alguém, e que ele continuava acompanhando o atleta nas redes normalmente. Agora, seis meses depois da confusão, os dois voltaram a interagir e até criaram uma nova rixa nos comentários de uma publicação feita por Paula Fernandes. Não entendeu nada? Calma que a gente te explica!

Paula Fernandes compartilhou uma foto de Neymar com um look meio cowboy em seu Instagram, revelando até parte da letra de seu dueto com Luan Santana - a tão falada versão brasileira de Shallow, originalmente cantada por Lady Gaga e Bradley Cooper e trilha sonora do filme Nasce Uma Estrela. O jogador do PSG, então, comentou:

Me chama de Bradley Cooper que eu canto com você!

Mas Luan, bem-humorado, fez uma brincadeira com o comentário de Neymar:

Eu que sou o Bradley Cooper dela, ow. Saaaaaai.

O craque não deixou barato e também fez piada com a situação:

Eu sei que você canta MUUUITO melhor que eu, mas quando você estiver de folga, tô aí.

Que bom que os dois parecem bem um com o outro, né? Será que vão continuar assim?