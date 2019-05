Após polêmica com Nego do Borel, Luísa Marilac alfineta Eliana: Apalpei o nojo que sentia por mim

16/05/2019 | 15:09



Luísa Marilac ficou famosa após virar meme na internet e, recentemente, se viu em destaque na mídia após uma briga com Nego do Borel, que ofendeu a youtuber com um comentário transfóbico. Agora, ela lançou um livro, chamado Eu, travesti, e abriu o jogo sobre uma nova polêmica. Segundo Luísa, Eliana não a tratou bem, durante gravações do programa dela, do SBT.

Segundo informações do Extra, ela detalhou a situação:

No ar, ela me chamou pelo meu nome, íntima, como se fôssemos amigas. Senti-me encorajada. Assim que as câmeras foram desligadas, fui até ela e disse: Que prazer estar do seu lado! A mapô [gíria para mulher] se travestiu de outro olhar. Mirou-me dos pés à cabeça, me deu um sorriso azedo e não retrucou a palavra. Apalpei o nojo que sentia por mim.

A youtuber ainda disse que pediu uma foto para Eliana, a aguardou por mais de uma hora, até que um segurança disse que ela estava indisposta.

Se Eliana supostamente a tratou mal, Luísa por outro lado foi só elogios à Luciana Gimenez:

Ela gargalhou uma gargalhada de gente. Aquela gargalhada de quem se permite esquecer da fama. Mais tarde, fez caso de mim, trocamos uns pedacinhos de essência humana e ela me presenteou com roupas, bolsas e sapatos.