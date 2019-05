São Bernardo revoga licitação do transporte coletivo

Raphael Rocha

16/05/2019 | 14:33



A Prefeitura de São Bernardo revogou a licitação para contratação de empresa para operar as 66 linhas do transporte público municipal. A administração não informou os motivos da decisão nem detalhou se irá e quando irá reabrir a concorrência pública.



O cancelamento do certame foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 15 dias depois de o TCE (Tribunal de Contas do Estado) ter acatado denúncia feita contra o edital e determinando a suspensão do processo licitatório em caráter liminar. Outra representação foi feita contra a licitação de São Bernardo e, pelos prazos, a administração teria até esta sexta-feira para responder aos questionamentos.



A F&B Transportadora Turística Ltda ingressou com pedido de suspensão do edital no fim do mês passado contestando série de itens nas regras estipuladas pelo governo são-bernardense. Entre elas a existência de lote único - cidades do tamanho de São Bernardo, com 833 mil moradores, costumam ter linhas divididas para fomento da concorrência - e a escolha de maior valor ofertado pela outorga onerosa em vez de avaliação da menor quantia de tarifa, como é prática do mercado.



Em São Bernardo são transportados, por dia, cerca de 230 mil passageiros. Atualmente, as linhas são operadas pela SBCTrans por meio de contrato firmado em 1997, sendo que o acordo foi prorrogado.