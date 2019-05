Bom para os visitantes

Márcio Bernardes



16/05/2019 | 14:22



A abertura dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil foi boa para os visitantes. Santos, Cruzeiro e Flamengo não perderam longe de casa e o Fla ainda venceu o compromisso contra o Corinthians, em Itaquera.



A Raposa também estava com placar a favor até a última bola, quando levou o empate do Fluminense, no Maracanã. Já o Peixe, empatou sem gols com o Atlético-MG, no Independência.



Mesmo com resultados bons como visitante, os três confrontos seguem abertos. Como lembrou Fábio Carille em sua coletiva após o revés na Arena, as semifinais recentes da Liga dos Campeões mostraram que é possível reverter resultados.



No confronto entre as duas maiores torcidas do país, o que se viu foi pouca gente em Itaquera. É verdade que 30 mil pessoas enfrentaram o frio e chuva da capital paulista, porém o maior adversário foi o alto preço do ingresso cobrado pela diretoria corintiana. Um valo mais acessível, certamente levaria mais de 40 mil torcedores.



Em campo, se viu um Corinthians mais ofensivo, porém o time passou em branco pela segunda vez consecutiva em casa - já havia empatado com o Grêmio no fim de semana pelo Brasileiro.



Outro paulista em campo pelo torneio nacional, o Santos também passou em branco em um duelo interessante contra o Galo em Minas. Agora, é o momento de virar a chave para o Brasileiro no importante clássico diante do Palmeiras, sábado no Pacaembu. É mais um duelo entre Felipão e Sampaoli. Os treinadores se enfrentaram em quatro oportunidades, com uma vitória de Felipão e três empates.



O jogo vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Quem também está de olho na ponta é o São Paulo, que enfrenta o Bahia às 11h do domingo, no Morumbi.



Foco no futebol feminino

Vadão convocou a Seleção feminina que disputará a Copa do Mundo na França, em junho. Diferentemente do último Mundial, quando apenas uma lista foi divulgada no site da CBF, desta vez o auditório da sede da entidade no Rio de Janeiro ficou cheio. A presença de mídia é mais um passo importante para a categoria, que sofre com a falta de apoio.



Copa América

Nesta sexta-feira a CBF voltará a receber jornalistas, desta vez para acompanhar a chamada de Tite para a Copa América, que começa dia 14 de junho.