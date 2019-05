Filha de Jamie Foxx fala sobre o namoro do pai com Katie Holmes e afirma que ambos estão muito felizes

16/05/2019 | 14:09



Há anos ouvimos falar sobre os rumores de que Katie Holmes e Jamie Foxx estão em um relacionamento. Apesar dos flagras dos dois, que estão constantemente sendo vistos juntos, ambos nunca falaram abertamente sobre o assunto e preferem manter o suposto namoro fora da mídia.

Porém, após marcarem presença juntos no Met Gala, no começo do mês, o casal está aos poucos deixando de lado essa vontade de manter tudo na discrição. Além disso, a própria filha de Foxx, Corinne Foxx, não só confirmou o relacionamento dos dois, como também deu detalhes, em uma entrevista para a People. Ao comentar os looks que eles usaram no evento fashion, ela declarou o seguinte:

- Eles são ótimos e Katie está sempre muito chique. Eles estavam maravilhosos, disse, segundo informações do Radar Online.

Além disso, Corinne contou que invadiu um encontro entre os dois, que foram ao cinema e depois saíram para jantar! Ela ainda continua:

- Eles são realmente muito bons, ótimos, disse, acrescentando que ela passou um tempo conhecendo melhor Katie e está feliz que ela e seu pai estão muito felizes.

Corinne, de 25 anos de idade, é filha de Jamie Foxx com Connie Kline.

Lembrando que Katie é mãe de Suri Cruise, que tem 13 anos de idade. A menina é fruto do ex-casamento da atriz com Tom Cruise. Ainda de acordo com o Radar Online, a pequena trata Foxx como seu segundo pai, principalmente porque sua relação com Tom é marcada por polêmicas.