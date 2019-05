Fãs assinam petição para que oitava temporada de Game of Thrones seja refeita

16/05/2019 | 13:09



A oitava temporada de Game of Thrones tem causado discórdia entre os fãs. Enquanto alguns estão gostando final da série, outros estão xingando por todos os cantos o caminho que os episódios e personagens estão tomando.

Foi motivado nessa raiva que um fã, identificado apenas como Dylan D., criou uma petição online para que o final do programa seja regravado. O abaixo-assinado foi criado no site Change.org e até a manhã dessa quinta-feira, dia 16, já contava com mais de 400 mil assinaturas.

A petição foi batizada de Refaça a oitava temporada de Game of Thrones com roteiristas competentes. Muitos dos fãs estão criticando as escolhas dos criadores David Benioff e D. B. Weiss.

Até a sexta temporada, a trama foi baseada nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Depois disso, os criadores da séria da HBO seguiram criando o roteiro por conta própria, o que vem desagradando alguns fãs que pedem por mudanças.

Um exemplo disso, é o criador da petição que considera os roteiristas são incapazes de criar algo sem um material de base e escreveu:

A série merece uma temporada melhor, que faça sentido. Subverta minhas expectativas e faça isso acontecer, HBO.