Lulu Santos volta para nova edição do The Voice Brasil: - A grana é razoável

16/05/2019 | 13:09



Sorte no amor e no jogo! Além de mostrar vários momentos fofos com seu marido nas redes sociais, Lulu Santos aproveitou e compartilhou com seus seguidores um vídeo em que fala - sem modéstia - sobre continuar como técnico do The Voice Brasil na oitava temporada do reality show TV Globo!

Na publicação, além de contar que estava na emissora resolvendo as negociações de sua participação, ele também entregou os motivos que o fizeram aceitar participar por mais uma edição da competição:

- Eu vou fazer a oitava temporada dela porque o convite é irrecusável, a grana é razoável e por causa da quantidade de gente que me para na rua e fala: Eu só assisto por causa de você.

Nos comentários, Michel Teló - jurado adversário de Lulu na competição - fez o carente e declarou:

Por causa de mim também?

Já outros internautas concordaram com a afirmação do cantor e declararam:

Eu só assisto por você e pela Veveta [ Ivete Sangalo]... O programa sem vocês perde a graça total!

Também gosto muito de você! Competente e maravilhoso!