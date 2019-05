Viagem pela Amazônia: roteiro inclui ópera, museus e teatros

Redação



16/05/2019 | 13:18

Para os que desejam fazer um passeio diferente, uma ótima opção é uma viagem pela Amazônia. A empresa Amazon Rio Negro criou um roteiro para os que desejam conhecer um pouco mais dessa região. Com experiências culturais, museus e apresentações teatrais, a lista de atividades não deixa a desejar.

Roteiro de viagem pela Amazônia

O programa tem duração de dois dias, começando na sexta-feira (17 de maio). Ao chegar a Manaus (AM), os viajantes serão levados de traslado até o hotel Villa Amazônia, onde ficarão hospedados. Ao longo do dia, o passeio será pelo centro histórico e Mercado Municipal da capital do Amazonas.

Hotel Villa Amazônia, em Manaus



Já à noite, os hóspedes seguirão para o restaurante Caxiri,que tem um cardápio regional com toques contemporâneos. Em seguida, eles irão para o Teatro Amazonas conferir a ópera “Tosca”, de Giacomo Puccini, com direito a um brinde no Café La Gioconda.

Ópera "Tosca" de Puccini



No sábado, o destino será o Museu da Borracha. Além disso, os visitantes almoçarão no restaurante flutuante Peixe-Boi, localizado em uma área de preservação da floresta Amazônica. Depois, eles poderão aproveitar as águas antes de ir à ceia, que será no Banzeiro, considerado um dos melhores restaurantes de Manaus.

Para fechar a viagem pela Amazônia, os hóspedes irão ao Museu da Amazônia (MUSA), no domingo de manhã. No local, é possível subir 242 degraus para chegar ao mirante. São muitos andares, mas a vista da floresta Amazônica vale a pena. Antes de partir para o aeroporto, os visitantes aproveitarão de um lanche típico da região.

Hotel Musa (Museu da Amazônia), em Manaus (AM)



A experiência por pessoa custa R$ 2.210 em apartamento duplo e R$ 2.770 em apartamento single. O preço inclui traslados, café da manhã, refeições (sem bebidas) e atividades mencionadas no roteiro. Não inclui transporte aéreo.