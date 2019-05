Silvia Abravanel pode estar ensaiando uma volta com o ex, Kleiton Pedroso

16/05/2019 | 12:09



Parece que o amor está no ar para as filhas de Silvio Santos! Enquanto Rebeca Abravanel anda mostrando que está bem feliz com seu namorado, Alexandre Pato, o jornal Extra afirma que Silvia Abravanel pode estar dando uma uma segunda chance para um romance do passado!

Segundo a publicação, amigos próximos afirmaram que a apresentadora está ensaiando uma volta com o seu ex-marido Kleiton Pedroso, com quem ficou junto de 2014 até 2018. Para quem não lembra, o cantor sertanejo - cujo nome artístico é Edu - ganhou a atenção da mídia não só por causa de seu relacionamento com a herdeira, mas também pelo fato de que, na época em que sua relação com ela chegou ao fim, ele teve sérios problemas com a justiça brasileira: foi preso, após ter ficado um tempo foragido, por dever cerca de 70 mil reais de pensão à sua filha, fruto de um relacionamento com Ana Arraes.

Apesar de a situação enfrentada por ele ter sido complexa, o Extra afirma que ela já está mais do que resolvida. Em uma conversa com a mãe de sua filha, ela declarou que ele voltou a conviver com a filha e que se tornou uma nova pessoa:

- Nossa, ele voltou renovado e deixamos as desavenças no passado. Ele e a filha estão convivendo bastante depois que o Edu voltou a morar em Blumenau e ele está pagando em dia a pensão.

E, aí? Será que teremos um remember de Kleiton com Silvia?