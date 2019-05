Príncipe Harry diz sentir um vazio ao criar Archie sem ter sua mãe, princesa Diana, ao seu lado

16/05/2019 | 12:09



A família de Meghan Markle e princípe Harry cresceu e, agora, os papais de primeira viagem estão aproveitando ao máximo a chegada do primeiro filho, Archie, que veio ao mundo no dia 6 de maio. Porém, segundo a revista People, o nascimento do bebê causou uma certa comoção no Duque de Sussex, que gostaria de ter a mãe, a princesa Diana, ao seu lado, em um momento tão importante como este.

Harry perdeu a mãe aos 12 anos de idade e, em contato com uma fonte próxima à família real, a ausência dela é algo significa para ele um vazio que nunca será preenchido.

- É muito triste que a pobre Diana não esteja aqui para ver seus filhos se casarem e agora terem bebês. E é tão triste para ele que ela não esteja aqui também.

Durante sua viagem à Holanda logo após o nascimento de Archie, Harry teve uma conversa com um ex-soldado chamado Dennis van der Stroom em que se abriu sobre o sentimento de perda que tem em relação a mãe.

- Eu contei a Harry sobre minha mãe e conversamos sobre nossa experiência de sentir falta de uma mãe. Ele disse que sentir falta de uma mãe é como sentir falta de algum tipo de segurança. Harry disse que conhece muitas pessoas em seu trabalho que perderam uma mãe, pai, irmã, irmão ou parentes e quando ele ouve sua histórias, assim como ouviu a minha história, ele disse que não se sente tão sozinho.

Recentemente, Meghan e Harry encontraram uma forma de fazer uma homenagem à princesa Diana durante o Dia das Mães. Em sua conta oficial no Instagram, uma foto dos pezinhos de Archie foi compartilhada e, como legenda, estava escrito o seguinte:

Fazendo um tributo a todas as mães no dia de hoje - do passado, presente e futuras mães, e àquelas perdidas, mas que serão lembradas para sempre. Nós honramos e celebramos cada uma de vocês.

O filho do casal é o sétimo na linha de sucessão do trono britânico, mas parece que o plano dos papais de primeira viagem é dar uma infância normal ao pequeno. Ainda de acordo com a People, eles, que irão celebrar o primeiro aniversário de casamento no dia 19 de maio, já estão tomando algumas medidas para que Archie tenha uma típica vida normal.

- Eu vejo esse garoto sendo criativo e fazendo toneladas de artesanato, jogando jogos. Nós todos crescemos com essas atividades, e só porque este bebê vai ser um rei não significa que ele não vai fazer todas essas coisas divertidas, revelou uma fonte.

Para quem não sabe, Meghan cresceu fora dos holofotes em Los Angeles, Estados Unidos. A princesa Diana, por sua vez, fez questão de expor seus filhos à vida fora dos muros do palácio, pois embora fosse típico ver Harry e o príncipe William na varanda do Palácio de Buckingham, os meninos também passeavam pelo metrô, comiam fast food e visitavam os parques temáticos. E quando os príncipes conheceram o Papai Noel na loja de departamentos Selfridges, em Londres, Inglaterra, eles esperaram na fila como o resto das crianças.