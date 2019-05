Renault Kwid Outsider é lançado por R$ 43.990

Leo Alves



16/05/2019 | 12:18

Com apelo aventureiro, o Renault Kwid Outsider foi lançado no mercado brasileiro. A versão chega para ser a topo de linha do subcompacto e tem preço sugerido de R$ 43.990. O conjunto mecânico é o mesmo das outras configurações, sendo composto pelo motor 1.0 tricilíndrico de 70 cv e pela transmissão manual de cinco marchas.

Conteúdo Renault Kwid Outsider

O modelo tem alguns detalhes visuais que o diferenciam das outras versões. Os retrovisores, as molduras do farol de neblina e as calotas são na cor preta. Já o interior apresenta revestimento dos bancos e detalhes da cabine com acabamento alaranjado. Essa versão já vem equipada com a central multimídia Media Evolution, que agora é compatível com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Versões

Com o lançamento da Intense, agora o Kwid está disponível em quatro versões. Confira os preços e conteúdos abaixo.

Renault Kwid Life – R$ 33.290

A versão de entrada tem como principais equipamentos as rodas de 14 polegadas, quatro airbags, sistema Isofix, predisposição para rádio e indicadores de troca de marcha e de condução.

Renault Kwid Zen – R$ 38.790

Além dos itens da versão anterior, acrescenta a direção elétrica, ar-condicionado, travas e vidros elétricos na dianteira, além do rádio com Bluetooth, porta USB e entrada auxiliar.

Renault Kwid Intense – R$ 41.890

Acrescenta retrovisores elétricos, faróis de neblina cromados, Media Evolution com Android Auto, Apple CarPlay e câmera de ré, abertura elétrica do porta-malas, rodas Flexwhell e chave dobrável.

Renault Kwid Outsider – R$ 43.990

A nova versão tem todos os equipamentos da anterior, mas conta com detalhes exclusivos de acabamento. Algumas partes da carroceria, como retrovisores e rodas, são pintadas em preto. Por dentro, há detalhes em laranja no volante, câmbio portas e bancos.